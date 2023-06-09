Beşiktaş'ta Atiba'dan sonra bir ayrılık daha!

Beşiktaş, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 34 yaşındaki Welinton ile kontrat yenilemeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Atiba'dan sonra bir ayrılık daha!
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09 Haziran 2023 12:24
Welinton
Welinton
Beşiktaş
Beşiktaş, Brezilyalı stoperi Welinton ile yollarını ayırma karar aldı. Yönetim bu kararını Sambacı oyuncuya iletti.

Siyah beyazlılar, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuyla kontrat yenilemeyecek.

Welinton'un da Konyaspor karşılaşmasının ardından takım arkadaşlarından bazı isimlerle vedalaştığı öğrenildi.

Tecrübeli stoper, Beşiktaş'a 2020 yılında Alanyaspor'dan transfer olmuştu.

Welinton bu sezon ise toplamda 15 maça çıktı. Sambacı oyuncu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Güncel piyasa değeri 325 bin Euro olan Welinton'a Süper Lig'den ve Brezilya'dan bazı takımların ilgisi olduğu da ifade edildi. 

 
 

 

 

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