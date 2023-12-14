Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'da erken havlu atması sonrasında yeni yönetim radikal kararlar aldı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
Kara Kartal'da kadro dışı kalan futbolculardan Aboubakar, isyan bayrağını açtı! Vincent Aboubakar'ın temsilcisi, ''Kulüp sporcunun durumunu ayrıntılı şekilde kamuoyu ve bizlerle paylaşmalı. Bekleyip ona göre rota çizeceğiz'' dedi.
İŞTE ABOUBAKAR GERÇEĞİ!
Fanatik'in haberine göre Aboubakar'ın kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu.
Haberde, Geçen ay milli arada ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, sonrasında eşinin rahatsızlığını mazeret göstererek Paris'e gitmişti. Ancak oyuncunun, ailesiyle ilgili olarak sorunlardan dolayı değil, saç ektirmek için Paris'e gittiği ortaya çıktı.
SAKAT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
İstanbul'a dönüşte 3 hafta toplara kafa vurmaması istenen yıldız futbolcu, bu kez de sakat olduğunu iddia ederek maçlara çıkmadı ve bireysel idman yaptı. Ayrıca kulübün haberi olmadan 2 kez Paris'e kontrole gitti. Tüm bu yaşananların ardından yeni yönetim, kulüp yetkililerinden de bu durumun onaylanması sonrasında Aboubakar'ı kadro dışı bıraktı.
Kara Kartal'da kadro dışı kalan futbolculardan Aboubakar, isyan bayrağını açtı! Vincent Aboubakar'ın temsilcisi, ''Kulüp sporcunun durumunu ayrıntılı şekilde kamuoyu ve bizlerle paylaşmalı. Bekleyip ona göre rota çizeceğiz'' dedi.
İŞTE ABOUBAKAR GERÇEĞİ!
Fanatik'in haberine göre Aboubakar'ın kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu.
Haberde, Geçen ay milli arada ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, sonrasında eşinin rahatsızlığını mazeret göstererek Paris'e gitmişti. Ancak oyuncunun, ailesiyle ilgili olarak sorunlardan dolayı değil, saç ektirmek için Paris'e gittiği ortaya çıktı.
SAKAT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
İstanbul'a dönüşte 3 hafta toplara kafa vurmaması istenen yıldız futbolcu, bu kez de sakat olduğunu iddia ederek maçlara çıkmadı ve bireysel idman yaptı. Ayrıca kulübün haberi olmadan 2 kez Paris'e kontrole gitti. Tüm bu yaşananların ardından yeni yönetim, kulüp yetkililerinden de bu durumun onaylanması sonrasında Aboubakar'ı kadro dışı bıraktı.