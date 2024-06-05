Beşiktaş'ta 8 aday var imza yok

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör konusunda Sergen Yalçın, Nuri Şahin, Massimiliano Allegri, Xavi, Mauricio Pochettino, Slaven Bilic, Solskjaer, Giovanni van Bronckhorst isimleri öne çıkarken imzalar henüz atılmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta 8 aday var imza yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2024 08:00
Son güncelleme 05 Haziran 2024 08:41
Beşiktaş'ta, Fernando Santos'un gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarının uzaması camiayı endişelendirse de görüşülen isimler arasından en iyisinin getirilmesi planlanıyor.

8 İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Siyah-beyazlılar, Türk ve yabancı adayları geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak adına ince eleyip sık dokuyor.

Yönetimin masaya yatırdığı adaylardan yerlilerde; Sergen Yalçın ve Nuri Şahin, yabancıda ise Massimiliano Allegri, Xavi, Mauricio Pochettino, Slaven Bilic, Ola Gunnar Solskjaer, Giovanni van Bronckhorst'la görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Kara Kartal'da el sıkışılan Bilic ve van Bronckhorst takımın başına geçmek için hazırda bekliyor. Norveçli Solskjaer için ikna çalışmaları sürüyor. Ancak siyah-beyazlı yönetim, ses getirecek büyük bir isim için de şartlarını zorlayacak.

Barcelona'dan ayrılan Xavi, Juventus'a veda eden Allegri ile Chelsea'den gönderilen Pochettino konusunda yoğun bir mesai harcandığı öğrenildi. Yerli isimler arasında öne çıkan Sergen Yalçın ve Nuri Şahin'le de temasların devam ettiği ve önümüzdeki günlerde teknik direktör bilmecesinin çözüleceği bildirildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery