05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
14:30
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
0-143'
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
0-1DA
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
15:30
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
0-042'
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
15:00
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Beşiktaş soyunma odasında hayal kırıklığı: "Bu maçı kazanmalıydık"

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, RAMS Park'ta derbi heyecanı yaşattı. 10 kişi kalan rakibine karşı üstünlüğü koruyamayan siyah-beyazlılar, 1-1'lik skorun ardından soyunma odasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Futbolcular, "Bu galibiyeti elimizden kaçırdık" yorumunda birleşti.

Beşiktaş soyunma odasında hayal kırıklığı: 'Bu maçı kazanmalıydık'
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, zorlu Galatasaray deplasmanında sahaya çıktı. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaray'da Davinson Sanchez, Beşiktaşlı Rafa Silva'nın net gol pozisyonunu faulle durdurdu. Hakem Yasin Kol, pozisyon sonrası tereddütsüz kırmızı kartını çıkararak yıldız savunmacıyı oyun dışı bıraktı.

ABRAHAM: "1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİZ"

Maçın ardından Beşiktaş'ın golünü kaydeden Tammy Abraham şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz. Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı.

Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz. Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurduk. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."

SOYUNMA ODASINDA HÜZÜN VE ORTAK GÖRÜŞ: "FIRSATI KAÇIRDIK"

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasında uzun süre sessiz kaldı.

Ardından yapılan kısa değerlendirmelerde herkes aynı fikirde birleşti: "Bu maçı kazanmalıydık."

Takım içinde yapılan konuşmalarda, özellikle Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen galibiyetin alınamaması büyük üzüntü yarattı. Bazı oyuncuların, "Rakip eksikken oyunu kontrol ettik ama son vuruşlarda etkisiz kaldık." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"BÖYLE FIRSATLAR HER ZAMAN GELMEZ"

Futbolcular aynı zamanda duygularını şu sözlerle paylaştı: "Galatasaray uzun süre 10 kişi oynadı, ama bunu avantaja çeviremedik. Böyle fırsatlar her zaman gelmez."

Teknik heyet ve oyuncuların ortak görüşü, derbide kaçan galibiyetin önemli bir fırsatın heba edilmesi olduğu yönündeydi.

Beşiktaş, milli ara sonrasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
