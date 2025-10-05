Beşiktaş soyunma odasında hayal kırıklığı: 'Bu maçı kazanmalıydık'

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, zorlu Galatasaray deplasmanında sahaya çıktı. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
GALATASARAY 10 KİŞİ TAMAMLADI
Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaray'da Davinson Sanchez, Beşiktaşlı Rafa Silva'nın net gol pozisyonunu faulle durdurdu. Hakem Yasin Kol, pozisyon sonrası tereddütsüz kırmızı kartını çıkararak yıldız savunmacıyı oyun dışı bıraktı.
ABRAHAM: "1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİZ"
Maçın ardından Beşiktaş'ın golünü kaydeden Tammy Abraham şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz. Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı.
Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz. Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurduk. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."
SOYUNMA ODASINDA HÜZÜN VE ORTAK GÖRÜŞ: "FIRSATI KAÇIRDIK"
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasında uzun süre sessiz kaldı.
Ardından yapılan kısa değerlendirmelerde herkes aynı fikirde birleşti: "Bu maçı kazanmalıydık."
Takım içinde yapılan konuşmalarda, özellikle Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen galibiyetin alınamaması büyük üzüntü yarattı. Bazı oyuncuların, "Rakip eksikken oyunu kontrol ettik ama son vuruşlarda etkisiz kaldık." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"BÖYLE FIRSATLAR HER ZAMAN GELMEZ"
Futbolcular aynı zamanda duygularını şu sözlerle paylaştı: "Galatasaray uzun süre 10 kişi oynadı, ama bunu avantaja çeviremedik. Böyle fırsatlar her zaman gelmez."
Teknik heyet ve oyuncuların ortak görüşü, derbide kaçan galibiyetin önemli bir fırsatın heba edilmesi olduğu yönündeydi.
Beşiktaş, milli ara sonrasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
