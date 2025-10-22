Beşiktaş, sırat köprüsünde!

Lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kalan Beşiktaş, olası bir puan kaybında ekim ayında şampiyonluk şansını mucizelere bırakacak.
Futbolda Avrupa kupalarındaki maçların heyecanı yaşanırken Beşiktaş'ın derdi başka...
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki erteleme maçında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK
Milli ara sonrası Gençlerbirliği karşısında evinde şok bir yenilgi alan Kartal'ın kazanmaktan başka çaresi yok.
YA TAMAM, YA DEVAM!
Galibiyetin öyle bir değeri var ki; siyah-beyazlılar daha ekim ayında şampiyonluk yarışında "Ya tamam, ya devam' diyecek. Çünkü yenilgisiz lider Galatasaray ile Beşiktaş arasında 12 puan fark var.
SERGEN YALÇIN, 3 PUANDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR
Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, Konya sınavına moralsiz hazırlandı. Yalçın, kötü günlerin büyümesini engellemek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
BİRÇOK EKSİĞİ VAR
Öte yandan Beşiktaş, birçok yıldız futbolcusundan da yararlanamayacak. Ertelenen Konyaspor maçından sonra transfer edilen Cengiz, Djalo, Cerny, Toure, Gökhan Sazdağı ve Jota kadroda olmayacak.Taylan Bulut ve genç sol kanat Devrim ise kadroda.
Futbolda Avrupa kupalarındaki maçların heyecanı yaşanırken Beşiktaş'ın derdi başka...
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki erteleme maçında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK
Milli ara sonrası Gençlerbirliği karşısında evinde şok bir yenilgi alan Kartal'ın kazanmaktan başka çaresi yok.
YA TAMAM, YA DEVAM!
Galibiyetin öyle bir değeri var ki; siyah-beyazlılar daha ekim ayında şampiyonluk yarışında "Ya tamam, ya devam' diyecek. Çünkü yenilgisiz lider Galatasaray ile Beşiktaş arasında 12 puan fark var.
SERGEN YALÇIN, 3 PUANDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR
Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, Konya sınavına moralsiz hazırlandı. Yalçın, kötü günlerin büyümesini engellemek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
BİRÇOK EKSİĞİ VAR
Öte yandan Beşiktaş, birçok yıldız futbolcusundan da yararlanamayacak. Ertelenen Konyaspor maçından sonra transfer edilen Cengiz, Djalo, Cerny, Toure, Gökhan Sazdağı ve Jota kadroda olmayacak.Taylan Bulut ve genç sol kanat Devrim ise kadroda.