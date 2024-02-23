Beşiktaş, Salih Uçan ile milli arada masaya oturuyor

Beşiktaş, Fernando Santos'un olumlu raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncu Salih Uçan ile milli arada yeni sözleşme yapmak istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Salih Uçan ile milli arada masaya oturuyor
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23 Şubat 2024 11:29
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda kontratı bitecek Salih Uçan ile Santos'un "Onu çok beğeniyorum ve yetenekli bir oyuncu. Takım için çok önemli bir isim." şeklinde görüş bildirmesinin ardından en kısa sürede masaya oturma kararı aldı.

Bu kısa sürenin 17 Mart'ta başlayacak milli ara olması bekleniyor.

Lige verilecek molada Siyah-beyazlı yönetim, Salih'in sözleşmesini ciddi bir zam yaparak uzatmaya çalışacak.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon 29 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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