Beşiktaş, psikolojik yorgunluğa çare arıyor

Kötü gidişatı devam eden Beşiktaş'ta yönetim, Kasımpaşa mücadelesi sonrasında takıma teşhisi koydu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, psikolojik yorgunluğa çare arıyor
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05 Aralık 2021 12:13
Beşiktaş yönetimi Kasımpaşa maçından sonra takıma teşhisi koydu. Futbolcuların psikolojik yorgunluğunun bir türlü son bulmaması nedeniyle, yönetim teknik heyet ile oturup bu soruna çare aranacak.

Ligde son 5 karşılaşmada 4 yenilgi 1 beraberlik alan takımın son durumu sık sık konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta sıfır çekilmişti. Bu nedenle yönetim ve teknik heyet gerekirse çok daha radikal kararlar alacak.  

 
 


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