Beşiktaş, psikolojik yorgunluğa çare arıyor

Beşiktaş yönetimi Kasımpaşa maçından sonra takıma teşhisi koydu. Futbolcuların psikolojik yorgunluğunun bir türlü son bulmaması nedeniyle, yönetim teknik heyet ile oturup bu soruna çare aranacak.Ligde son 5 karşılaşmada 4 yenilgi 1 beraberlik alan takımın son durumu sık sık konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta sıfır çekilmişti. Bu nedenle yönetim ve teknik heyet gerekirse çok daha radikal kararlar alacak.