Beşiktaş milli arada kendine geldi

Yeni hocası Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'deki Başakşehir mücadelesini Muleka'nın golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor.
Milli aradan sonra sakatlıkları bulunan futbolcuların da takıma dönemiyle Kartal, adeta kanatlanmayı hedefliyor. 6 yıldızının sahaya dönmesi beklenen Beşiktaş'ta sadece iki futbolcunun takımdan ayrı kalması bekleniyor.
İLK 11 ŞEKİLLENİYOR
Beşiktaş'ın hocası Rıza Çalımbay, Samsunspor ile oynanacak mücadele için kadrosunu şekillendiriyor. Kara Kartal'da bu anlamda sol kanatta cezalı olan Ante Rebic'in yerine kimin oynatılacağı merak konusuydu.
Tecrübeli teknik adam, son idmanda bu bölgede Jackson Muleka'ya şans verdi ve performansından bir hayli memnun kaldı. Öte yandan Karadeniz ekibi karşısında sağ önde ise Onur Bulut'un şans bulacağı belirtildi.
HAVA TERSİNE DÖNDÜ
Beşiktaş, bu yıl en problemli dönemlerinden birini geçiriyor... Sezon başında yapılan transferler ve kadro planlamasındaki hatalar kulübün başını fazlasıyla ağrıttı. Bu süre içerisinde seçime gidilecek olması ve yaşanan teknik direktör değişikliği de Kara Kartal'ı derinden sarstı. Fakat takımın başına Rıza Çalımbay'ın gelişi ile birlikte futbol şubesindeki hava bir anda tersine döndü.
Milli aradan önce Başakşehir'i deviren Siyah-Beyazlılar, moral depoladı. Ayrıca verilen 2 haftalık ara, Siyah-Beyazlı kulübe ilaç oldu. Milli aradan önce Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan tam 8 oyuncu vardı. Şu anda ise bu sayı 2'ye indi. Sağlık ekibinden gelen son bilgilere göre; Aboubakar, Cenk, Masuaku, Colley, Bakhtiyor ve Ghezzal tamamen iyileşti. 6 futbolcunun tamamı forma verilmesi halinde Samsunspor karşısında sahada olacak.
GELECEK HAFTA DÜZELEBİLİRLER
Öte yandan Kara Kartal'da sakatlığı bulunan yalnızca iki isim kaldı. Eric Bailly ve Milot Rashica, halen çalışmalara başlayamadı. İki oyuncunun da gelecek haftaya kadar hazır olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.
Milli aradan sonra sakatlıkları bulunan futbolcuların da takıma dönemiyle Kartal, adeta kanatlanmayı hedefliyor. 6 yıldızının sahaya dönmesi beklenen Beşiktaş'ta sadece iki futbolcunun takımdan ayrı kalması bekleniyor.
İLK 11 ŞEKİLLENİYOR
Beşiktaş'ın hocası Rıza Çalımbay, Samsunspor ile oynanacak mücadele için kadrosunu şekillendiriyor. Kara Kartal'da bu anlamda sol kanatta cezalı olan Ante Rebic'in yerine kimin oynatılacağı merak konusuydu.
Tecrübeli teknik adam, son idmanda bu bölgede Jackson Muleka'ya şans verdi ve performansından bir hayli memnun kaldı. Öte yandan Karadeniz ekibi karşısında sağ önde ise Onur Bulut'un şans bulacağı belirtildi.
HAVA TERSİNE DÖNDÜ
Beşiktaş, bu yıl en problemli dönemlerinden birini geçiriyor... Sezon başında yapılan transferler ve kadro planlamasındaki hatalar kulübün başını fazlasıyla ağrıttı. Bu süre içerisinde seçime gidilecek olması ve yaşanan teknik direktör değişikliği de Kara Kartal'ı derinden sarstı. Fakat takımın başına Rıza Çalımbay'ın gelişi ile birlikte futbol şubesindeki hava bir anda tersine döndü.
Milli aradan önce Başakşehir'i deviren Siyah-Beyazlılar, moral depoladı. Ayrıca verilen 2 haftalık ara, Siyah-Beyazlı kulübe ilaç oldu. Milli aradan önce Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan tam 8 oyuncu vardı. Şu anda ise bu sayı 2'ye indi. Sağlık ekibinden gelen son bilgilere göre; Aboubakar, Cenk, Masuaku, Colley, Bakhtiyor ve Ghezzal tamamen iyileşti. 6 futbolcunun tamamı forma verilmesi halinde Samsunspor karşısında sahada olacak.
GELECEK HAFTA DÜZELEBİLİRLER
Öte yandan Kara Kartal'da sakatlığı bulunan yalnızca iki isim kaldı. Eric Bailly ve Milot Rashica, halen çalışmalara başlayamadı. İki oyuncunun da gelecek haftaya kadar hazır olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.