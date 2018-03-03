''TECRÜBE VE KALİTE FARKI VAR''

Efeler Voleybol Ligi'nde Beşiktaş, Baraj Etabı'nda ilk maçını İnegöl Belediyespor ile oynadı.Ligde normal sezonu galibiyet alamadan 0,570 puanla son sırada tamamlayan TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik'in, baraj etabı maçları öncesi küme düşmesi kesinleşti. Sezonu 8,250 puanla 11. sırada bitiren Beşiktaş'ın ise ligde kalma olasılığı oldukça azdı.Siyah-beyazlılar, baraj etabında yaşayacağı muhtemel ilk puan kaybında ligden düşecek ikinci takım olacaktı. Kazanmak zorunda olan Beşiktaş, İnegöl Belediyespor'ea 3-0 yenildi ve küme düşen ikinci takım oldu.Beşiktaş ve Gümüşhane temsilcisi TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devre ilk maçında İnegöl Belediyespor'a 3-0 yenilerek ligden düşmesi kesinleşen Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı'nın antrenörü Hüseyin Düzceler, ligde altyapı takımıyla mücadele ettiklerini belirtti.Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Düzceler, kulübün aldığı karar doğrultusunda altyapı oyuncularıyla maçlara çıktıklarını aktararak, şunları kaydetti:"Biz kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda altyapı takımımızla ligde mücadele ediyoruz. Çok genç bir takımız. Kulübümüzü elimizden geldiği kadar iyi temsil etmeye çalıştık. Gücümüzün yettiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz ama diğer takımlarla aramızda çok farklar var. Tecrübe farkı var, oyuncu kalitesi bakımından çok büyük fark var."Voleybol şubesinin kapatılıp katılmaması konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını dile getiren Düzceler, "Şu anda bu konu hakkında bir şey söyleme şansım yok. Kadromuzda çok iyi oyuncu olabilecek genç voleybolcularımız var." diye konuştu.