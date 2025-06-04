Beşiktaş Kulübü, Gain ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı için içerik platformu Gain ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2025-26 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, "Beşiktaş Gain" olarak, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise Beşiktaş Gain Arena olarak anılacak.
Ayrıca Gain adı, takım formasının göğsünde yer alacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2025-26 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, "Beşiktaş Gain" olarak, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise Beşiktaş Gain Arena olarak anılacak.
Ayrıca Gain adı, takım formasının göğsünde yer alacak.
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