Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Polonya deplasmanında

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri rövanş maçında 27 Eylül Çarşamba günü Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Polonya deplasmanında
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26 Eylül 2023 15:45
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri rövanş maçında 27 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımıyla karşılaşacak.

Polkowice'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

İlk maçı 58-57 kaybeden siyah-beyazlıların turu atlaması için karşılaşmayı en az 2 farkla kazanması gerekiyor.

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