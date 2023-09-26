Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Polonya deplasmanında

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri rövanş maçında 27 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımıyla karşılaşacak.
Polkowice'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
İlk maçı 58-57 kaybeden siyah-beyazlıların turu atlaması için karşılaşmayı en az 2 farkla kazanması gerekiyor.
Polkowice'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
İlk maçı 58-57 kaybeden siyah-beyazlıların turu atlaması için karşılaşmayı en az 2 farkla kazanması gerekiyor.