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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı 24 yaşındaki sol bek David Jurasek, İstanbul'a geldi.

calendar 28 Haziran 2025 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 18:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
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Beşiktaş, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen, bonservisi ise Portekiz takımı Benfica'da olan David Jurasek ile prensip anlaşmasına vardı.

24 yaşındaki sol bek, transferde son işlemleri tamamlamak için bugün saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.

EL BAGAJINI UNUTTU


Kısa bir açıklama yapan Jurasek, iyi ve mutlu olduğunu ifade etti. Bir süre sonra el bagajını unuttuğunu hatırlayan Jurasek'in koşarak uçağa geri dönmesi dikkat çekti.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN SONRA İMZAYI ATACAK

Havalimanından ayrıldıktan sonra konaklayacağı otele doğru hareket eden Jurasek, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

SEZON PERFORMANSI

David Jurasek geçtiğimiz sezonu geçirdiği Hoffenheim'da 22 maça çıktı. Genç futbolcu, takımı adına 3 asistlik de skor katkısında bulundu.

BENFİCA İLE 2028'E KADAR

Çek futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor. 

 


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