Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen, bonservisi ise Portekiz takımı Benfica'da olan David Jurasek ile prensip anlaşmasına vardı.
24 yaşındaki sol bek, transferde son işlemleri tamamlamak için bugün saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.
EL BAGAJINI UNUTTU
Kısa bir açıklama yapan Jurasek, iyi ve mutlu olduğunu ifade etti. Bir süre sonra el bagajını unuttuğunu hatırlayan Jurasek'in koşarak uçağa geri dönmesi dikkat çekti.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN SONRA İMZAYI ATACAK
Havalimanından ayrıldıktan sonra konaklayacağı otele doğru hareket eden Jurasek, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
David Jurasek geçtiğimiz sezonu geçirdiği Hoffenheim'da 22 maça çıktı. Genç futbolcu, takımı adına 3 asistlik de skor katkısında bulundu.
BENFİCA İLE 2028'E KADAR
Çek futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor.
24 yaşındaki sol bek, transferde son işlemleri tamamlamak için bugün saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.
EL BAGAJINI UNUTTU
Kısa bir açıklama yapan Jurasek, iyi ve mutlu olduğunu ifade etti. Bir süre sonra el bagajını unuttuğunu hatırlayan Jurasek'in koşarak uçağa geri dönmesi dikkat çekti.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN SONRA İMZAYI ATACAK
Havalimanından ayrıldıktan sonra konaklayacağı otele doğru hareket eden Jurasek, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
David Jurasek geçtiğimiz sezonu geçirdiği Hoffenheim'da 22 maça çıktı. Genç futbolcu, takımı adına 3 asistlik de skor katkısında bulundu.
BENFİCA İLE 2028'E KADAR
Çek futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...