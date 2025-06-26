Beşiktaş'ın yeni gündemi: Tomas Handel

Zambo Anguissa için Napoli'nin 20 milyon avro istemesi, Joris Chotard'ın Türkiye'ye gelmek istememesi, Patrick Berg'i kulübü Bodo-Glimt'in bırakmaması ve Salih Özcan'ın süre istemesi üzerine orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın yeni hedefi Tomas Handel oldu.
Portekiz Ligi ekibi Vitoria Guimaraes'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'ın takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş ilerleyen günlerde Handel için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor ancak Vitoria transfere şu an için olumlu yaklaşmıyor.
İKİ YÖNLÜ ORTA SAHA
Başarılı orta saha oyuncusu için Portekiz Ligi ekibinin 11-12 milyon avro civarında bonservis bedeli istediği öğrenildi. Siyah beyazlılar yüksek bedelli kiralama ve satın alma opsiyonu belirleyip Vitoria'yı ikna etmeye çalışacak.
Hem ofansif hem de defansif özelliklere sahip olmasıyla öne çıkan Handel, oyun kurucu yapısıyla ve isabetli pas yüzdesiyle de dikkati çekiyor. Vitoria'da farklı alt yaş gruplarında oynayan Portekizli futbolcu, 2021'de A takıma yükselmişti.
Portekiz Ligi ekibi Vitoria Guimaraes'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'ın takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş ilerleyen günlerde Handel için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor ancak Vitoria transfere şu an için olumlu yaklaşmıyor.
İKİ YÖNLÜ ORTA SAHA
Başarılı orta saha oyuncusu için Portekiz Ligi ekibinin 11-12 milyon avro civarında bonservis bedeli istediği öğrenildi. Siyah beyazlılar yüksek bedelli kiralama ve satın alma opsiyonu belirleyip Vitoria'yı ikna etmeye çalışacak.
Hem ofansif hem de defansif özelliklere sahip olmasıyla öne çıkan Handel, oyun kurucu yapısıyla ve isabetli pas yüzdesiyle de dikkati çekiyor. Vitoria'da farklı alt yaş gruplarında oynayan Portekizli futbolcu, 2021'de A takıma yükselmişti.
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