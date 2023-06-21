Beşiktaş'ın Tormena teklifine ret!

Beşiktaş'ın Braga forması giyen Vitor Tormena için yaptığı 2,5 milyon euroluk teklif, Portekiz ekibi tarafından ger çevrildi. İşte haberin detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Tormena teklifine ret!
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21 Haziran 2023 17:54
Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Braga forması giyen Tormena için 2,5 milyon euro'luk teklif yaptı.

BRAGA TEKLİFİ AZ BULDU

Haberde bu ücreti az bulaN Braga'nın teklifi geri çevirdiği belirtildi.

BRAGA'NIN TALEBİ

Portekiz ekibinin oyuncuyu satmak istediği ancak 5 milyon euronun altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.

Tormena'nın Braga ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona erecek.

27 yaşındaki stoper Portekiz ekibiyle 126 maça çıktı ve 4 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi. 

 
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