Beşiktaş'ın Tormena teklifine ret!

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Braga forması giyen Tormena için 2,5 milyon euro'luk teklif yaptı.
BRAGA TEKLİFİ AZ BULDU
Haberde bu ücreti az bulaN Braga'nın teklifi geri çevirdiği belirtildi.
BRAGA'NIN TALEBİ
Portekiz ekibinin oyuncuyu satmak istediği ancak 5 milyon euronun altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.
Tormena'nın Braga ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona erecek.
27 yaşındaki stoper Portekiz ekibiyle 126 maça çıktı ve 4 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Braga forması giyen Tormena için 2,5 milyon euro'luk teklif yaptı.
BRAGA TEKLİFİ AZ BULDU
Haberde bu ücreti az bulaN Braga'nın teklifi geri çevirdiği belirtildi.
BRAGA'NIN TALEBİ
Portekiz ekibinin oyuncuyu satmak istediği ancak 5 milyon euronun altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.
Tormena'nın Braga ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona erecek.
27 yaşındaki stoper Portekiz ekibiyle 126 maça çıktı ve 4 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.