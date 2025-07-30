Beşiktaş'ın Shakhtar'ı geçerse karşılaşacağı rakip!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybeden Beşiktaş'ın rövanş öncesi rakibi belli oldu.
Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde Rangers'a Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybeden Panathinaikos ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak.
Öte yandan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi'nde St. Patrick's / Kalju eşleşmesi galibiyle karşı karşıya gelecek.
İrlanda ekibi St. Patrick's, Estonya temsilcisi Kalju ile evinde oynadığı ilk maçı 1-0 kazandı.
Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde Rangers'a Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybeden Panathinaikos ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak.
Öte yandan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi'nde St. Patrick's / Kalju eşleşmesi galibiyle karşı karşıya gelecek.
İrlanda ekibi St. Patrick's, Estonya temsilcisi Kalju ile evinde oynadığı ilk maçı 1-0 kazandı.