Beşiktaş'ın Rasmus Hojlund planı!

Beşiktaş, gelecek sezon Ciro Immobile yerine santrfor arayışlarına devam ederken gündemine Manchester United'dan ayrılması beklenen Rasmus Hojlund geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın Rasmus Hojlund planı!
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24 Nisan 2025 11:30
Son güncelleme 24 Nisan 2025 11:33
Bu sezon hücum hattından beklediği verimi alamayan Beşiktaş, gol yollarında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Yönetim, ilk adımı yüksek maaşıyla dikkat çeken Ciro Immobile ile yolları ayırarak atmayı planlıyor. İtalyan golcünün vedası sonrası siyah-beyazlılar, yeni forvet transferi için kolları sıvayacak.

Gündemde birçok isim bulunurken, listedeki en çarpıcı aday ise geçtiğimiz sezon Manchester United'ın 77.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç yıldız Rasmus Højlund. Siyah-beyazlılar bu transfer için şartları zorlamaya hazır.

MANU FORVET ALIRSA ELİNDEN ÇIKARACAK

Manchester United, gelecek sezon takıma yeni bir as forvet alınmadığı sürece Danimarkalı golcüyü elinden çıkarmayı düşünmüyor. Eğer yeni bir transfer yapılırsa yıldız golcüyü elinden çıkarmayı ciddi bir şekilde düşünecek.

KİRALIK HAMLESİ

Siyah-beyazlı yönetim, bu transferi fırsat transferi olarak görüyor. Danimarkalı yıldıza eğer kapı gözükürse İngiliz devinin kapısını kiralık hamlesi ile çalma hedefinde olacak. Manu'nun kiralık hamlesine sıcak baktığı bildirildi.

MANCHESTER PERFORMANSI

Manchester United ile 2 sezonda 88 kez forma giyen 22 yaşındaki golcü, 24 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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