Bu sezon hücum hattından beklediği verimi alamayan Beşiktaş, gol yollarında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Yönetim, ilk adımı yüksek maaşıyla dikkat çeken Ciro Immobile ile yolları ayırarak atmayı planlıyor. İtalyan golcünün vedası sonrası siyah-beyazlılar, yeni forvet transferi için kolları sıvayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Gündemde birçok isim bulunurken, listedeki en çarpıcı aday ise geçtiğimiz sezon Manchester United'ın 77.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç yıldız Rasmus Højlund. Siyah-beyazlılar bu transfer için şartları zorlamaya hazır.
MANU FORVET ALIRSA ELİNDEN ÇIKARACAK
Manchester United, gelecek sezon takıma yeni bir as forvet alınmadığı sürece Danimarkalı golcüyü elinden çıkarmayı düşünmüyor. Eğer yeni bir transfer yapılırsa yıldız golcüyü elinden çıkarmayı ciddi bir şekilde düşünecek.
KİRALIK HAMLESİ
Siyah-beyazlı yönetim, bu transferi fırsat transferi olarak görüyor. Danimarkalı yıldıza eğer kapı gözükürse İngiliz devinin kapısını kiralık hamlesi ile çalma hedefinde olacak. Manu'nun kiralık hamlesine sıcak baktığı bildirildi.
MANCHESTER PERFORMANSI
Manchester United ile 2 sezonda 88 kez forma giyen 22 yaşındaki golcü, 24 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Gündemde birçok isim bulunurken, listedeki en çarpıcı aday ise geçtiğimiz sezon Manchester United'ın 77.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç yıldız Rasmus Højlund. Siyah-beyazlılar bu transfer için şartları zorlamaya hazır.
MANU FORVET ALIRSA ELİNDEN ÇIKARACAK
Manchester United, gelecek sezon takıma yeni bir as forvet alınmadığı sürece Danimarkalı golcüyü elinden çıkarmayı düşünmüyor. Eğer yeni bir transfer yapılırsa yıldız golcüyü elinden çıkarmayı ciddi bir şekilde düşünecek.
KİRALIK HAMLESİ
Siyah-beyazlı yönetim, bu transferi fırsat transferi olarak görüyor. Danimarkalı yıldıza eğer kapı gözükürse İngiliz devinin kapısını kiralık hamlesi ile çalma hedefinde olacak. Manu'nun kiralık hamlesine sıcak baktığı bildirildi.
MANCHESTER PERFORMANSI
Manchester United ile 2 sezonda 88 kez forma giyen 22 yaşındaki golcü, 24 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.