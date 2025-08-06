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Beşiktaş'ın rakibi, Jordon Garrick'i transfer etti

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's, İngiliz oyuncu Jordon Garrick'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

calendar 06 Ağustos 2025 17:55
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın rakibi, Jordon Garrick'i transfer etti
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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı İrlanda temsilcisi St. Patrick's, İngiliz oyuncu Jordon Garrick'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı ve Garrick'in dün takımla ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.

Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Garrick, "Son birkaç günde her şey oldukça hızlı gelişti, St Patrick's'te olmak çok heyecan verici. Takım arkadaşlarım uyum sağlamama çok yardımcı oldu, şimdiden kendimi evimde gibi hissediyorum. Bazı büyük kulüplerde oynadım, taraftarları ayağa kaldırmayı seven bir oyuncuyum." İfadelerini kullandı.


Teknik direktör Stephen Kenny ise Garrick'in çok iyi bir kariyere sahip olduğunu belirterek, "Zack Elbouzedi omuz sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı, yakında ameliyat olacak. Aidan Keena geçen hafta bir sakatlık geçirdi. Romal Palmer'ın da sakatlığı nedeniyle bu bölgeye transfer yaptık. Jordon'un yoğun geçecek bu dönemde iyi bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Ligi'nde 2025 sezonunun 26 haftası geride kalırken, St. Patrick's 35 puanla 6. sırada yer alıyor.

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