Beşiktaş'ın Mats Hummels ısrarı!

Roma'da Evan Ndicka ve Gianluca Mancini'nin yedeğinde kalan ve bazen 18 kişilik kadroya bile giremeyen Mats Hummels için Beşiktaş, bu kez Roma'ya teklif götürecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın Mats Hummels ısrarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2024 09:23
Beşiktaş'ın Mats Hummels ile ilgili planı ortaya çıktı...

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan ayrılan ve bir ara kulüpsüz unvanı alan Mats Hummels Beşiktaş'ın teklifine hayır demiş ve Roma'yı tercih etmişti.

İtalyan kulübünde Evan Ndicka ve Gianluca Mancini'nin yedeğinde kalan ve bazen 18 kişilik kadroya bile giremeyen Hummels için yönetim bu kez Roma'ya teklif götürecek.

TAM BİR ŞEF STOPER

Hummels tam bir şef stoper. Ters kademelere girip savunmanın açıklarını kapatabiliyor. Geriden topu oyuna sokabiliyor ve takımın atak yönüne karar verebiliyor. Bu özelliklerine rağmen Roma'da Ndicka ve Mancini'yi kesemiyor.

TARAFTAR BAĞRINA BASMAK İÇİN HAZIRDI

Oysa yaz döneminde Roma yerine Beşiktaş'ı seçmiş olsaydı forması ve taraftar onu bağrına basmak için hazırdı. Beşiktaş'ın transfer komitesi eğer ikna edebilir ise Hummels bu sefer Kartal'a göz kırpıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery