Büyük umutlarla Milan'dan transfer edilen Ante Rebic, Konferans Ligi'nde ilk kez süre buldu.
Beşiktaş'ın genç hocası Burak Yılmaz, Hırvat kanat oyuncusunu 72. dakikada Ghezzal'ın yerine soktu. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, yine varlık gösteremedi.
Yıllık garanti ücreti 2.5 milyon Euro olan ve 280 bin Euro'luk da imza parası bulunan Rebic, Beşiktaş'ta yokları oynuyor!
Beşiktaş'ın genç hocası Burak Yılmaz, Hırvat kanat oyuncusunu 72. dakikada Ghezzal'ın yerine soktu. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, yine varlık gösteremedi.
Yıllık garanti ücreti 2.5 milyon Euro olan ve 280 bin Euro'luk da imza parası bulunan Rebic, Beşiktaş'ta yokları oynuyor!