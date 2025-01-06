Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Net Global Sivasspor maçı kamp kadrosu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
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06 Ocak 2025 15:25
Son güncelleme 06 Ocak 2025 15:32
Beşilktaş'ın Net Global Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu. 

Siyah-Beyazlılar, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati'nin kadroya alınmadığını açıkladı. 

Öte yandan uzun süreli sakatlığı bulunan Gabriel Paulista da kadroda yer almadı. 

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Milot Rashica ise kadroya dahil edildi.



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