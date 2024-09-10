Beşiktaş'ta uzun süredir takıma ağabeylik yapacak, tüm oyuncuların lider olarak kabulleneceği bir isim sıkıntısı vardı.
Siyah-beyazlılar, bu sezon yapılan transferlerle bu problemi ortadan kaldırmış görünüyor. Takımın hem lideri, hem ağabeyi hem de Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki temsilcisi Gabriel Paulista oldu.
İspanya La Liga'da 11 yıl geçiren, Atletico Madrid gibi üst düzey bir takımda büyük tecrübe edinen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper adeta 'gizli kaptan' gibi... Paulista'nın çalışma temposu ve azmi ile profesyonelliği, takımdaki tüm futbolculara örnek oluyor. Van Bronckhorst da bu durumdan memnun.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Paulista'nın 1 gol 1 asisti bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, bu sezon yapılan transferlerle bu problemi ortadan kaldırmış görünüyor. Takımın hem lideri, hem ağabeyi hem de Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki temsilcisi Gabriel Paulista oldu.
İspanya La Liga'da 11 yıl geçiren, Atletico Madrid gibi üst düzey bir takımda büyük tecrübe edinen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper adeta 'gizli kaptan' gibi... Paulista'nın çalışma temposu ve azmi ile profesyonelliği, takımdaki tüm futbolculara örnek oluyor. Van Bronckhorst da bu durumdan memnun.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Paulista'nın 1 gol 1 asisti bulunuyor.
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