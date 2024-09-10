Beşiktaş'ın gizli kaptanı: Gabriel Paulista

Beşiktaş'ta takım liderliği görevini Gabriel Paulista üstlendi. 33 yaşındaki tecrübeli stoper, sahada adeta "gizli kaptan" gibi hareket ederken, performansıyla hem takım arkadaşlarına hem de teknik direktör van Bronckhorst'a güven veriyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın gizli kaptanı: Gabriel Paulista
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2024 12:02
Son güncelleme 10 Eylül 2024 12:05
Beşiktaş'ta uzun süredir takıma ağabeylik yapacak, tüm oyuncuların lider olarak kabulleneceği bir isim sıkıntısı vardı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon yapılan transferlerle bu problemi ortadan kaldırmış görünüyor. Takımın hem lideri, hem ağabeyi hem de Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki temsilcisi Gabriel Paulista oldu.

İspanya La Liga'da 11 yıl geçiren, Atletico Madrid gibi üst düzey bir takımda büyük tecrübe edinen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper adeta 'gizli kaptan' gibi... Paulista'nın çalışma temposu ve azmi ile profesyonelliği, takımdaki tüm futbolculara örnek oluyor. Van Bronckhorst da bu durumdan memnun.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Paulista'nın 1 gol 1 asisti bulunuyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery