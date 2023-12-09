Beşiktaş'ın Fenerbahçe serisi bitti

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 7 maç aranın ardından kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Beşiktaş'ın Fenerbahçe serisi bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2023 22:27
Süper Lig'in 15. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybederek rakibine 7 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 22 Aralık 2019'da deplasmanda yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

"Kara Kartal"ın bu mağlubiyetle Fenerbahçe karşısındaki 4 yıllık yenilmezlik serisi son buldu.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery