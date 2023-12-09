Beşiktaş'ın Fenerbahçe serisi bitti

Süper Lig'in 15. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybederek rakibine 7 maç sonra mağlup oldu.
Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 22 Aralık 2019'da deplasmanda yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.
"Kara Kartal"ın bu mağlubiyetle Fenerbahçe karşısındaki 4 yıllık yenilmezlik serisi son buldu.
Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 22 Aralık 2019'da deplasmanda yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.
"Kara Kartal"ın bu mağlubiyetle Fenerbahçe karşısındaki 4 yıllık yenilmezlik serisi son buldu.
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