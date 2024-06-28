Beşiktaş'ın dev transferinde tek pürüz: Aile

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Angel Di Maria transferinde tek engel yıldız ismin ailesi kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın dev transferinde tek pürüz: Aile
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28 Haziran 2024 07:53
Rafa Silva transferi sonrasında bir bomba daha patlatmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Angel Di Maria transferinde sona yaklaştı. Portekiz ekibi Benfica ile olan sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu ile her konuda anlaşmaya varıldı.

AİLESİ İKNA EDİLECEK

Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşılsa da arada ufak bir pürüz kaldı. Di Maria'nın ailesi henüz Türkiye'ye gelme konusunda ikna olmadı.

Tecrübeli futbolcunun ailesi, şu an için Arjantin'de yaşamak istiyor. Fakat oyuncunun ailesiyle de yapılacak görüşme ve ikna turları sonrasında Di Maria'nın, Beşiktaş'a imzayı atması bekleniyor.



36 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ödeme yapılacak. Ayrıca imza parası olarak da 2.5 milyon Euro verilmesi bekleniyor. Sözleşmenin süresinin de 1+1 yıllık olarak imzalanması planlanıyor.

48 MAÇA ÇIKTI

36 yaşındaki yıldız futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Tecrübeli kanat oyuncusu geride kalan sezonda 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. 

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