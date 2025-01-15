Beşiktaş'ın biyonik adamı Rafa Silva hiç maç kaçırmadan 28 resmi müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı, şapka çıkarılacak istatistiklere imza attı.
Sakatlık nedir bilmeyen 31 yaşındaki Portekizli yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergilerken toplam 2 bin 451 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden Benfica'dan kadrosuna kattığı Rafa Silva ortaya koyduğu performansla beklentileri fazlasıyla karşıladı.
Siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışından çok erken koparak taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratsa da Portekizli yıldız üst düzey istatistikler yakaladı.
MAÇ KAÇIRMADI
Rafa Silva hiç maç kaçırmazken geride kalan 28 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlık nedir bilmeyen 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda rakip ağları 8 kez havalandırdı, 5 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
Toplamda 13 gole doğrudan katkı yapan yetenekli futbolcu, 2 bin 451 dakika sahada kalırken, şapka çıkarılacak bir performans sergiledi.
EN DEĞERLİLER ARASINDA
Beşiktaş'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva, Trendyol Süper Lig'in en değerli oyuncuları arasında yer alıyor.
Güncel bonservis değeri 12 milyon euro olarak hesaplanan Portekizli futbolcu, 20. sırada gösteriliyor. Listenin ilk üç sırasında Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen (75 milyon euro), bir başka Galatasaraylı Gabriel Sara (23 milyon euro) ve Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat (22 milyon euro) var.
Sakatlık nedir bilmeyen 31 yaşındaki Portekizli yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergilerken toplam 2 bin 451 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden Benfica'dan kadrosuna kattığı Rafa Silva ortaya koyduğu performansla beklentileri fazlasıyla karşıladı.
Siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışından çok erken koparak taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratsa da Portekizli yıldız üst düzey istatistikler yakaladı.
MAÇ KAÇIRMADI
Rafa Silva hiç maç kaçırmazken geride kalan 28 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlık nedir bilmeyen 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda rakip ağları 8 kez havalandırdı, 5 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
Toplamda 13 gole doğrudan katkı yapan yetenekli futbolcu, 2 bin 451 dakika sahada kalırken, şapka çıkarılacak bir performans sergiledi.
EN DEĞERLİLER ARASINDA
Beşiktaş'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva, Trendyol Süper Lig'in en değerli oyuncuları arasında yer alıyor.
Güncel bonservis değeri 12 milyon euro olarak hesaplanan Portekizli futbolcu, 20. sırada gösteriliyor. Listenin ilk üç sırasında Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen (75 milyon euro), bir başka Galatasaraylı Gabriel Sara (23 milyon euro) ve Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat (22 milyon euro) var.