Beşiktaş'ın bekleri 'sakat'a geldi

Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi Arthur Masuaku'nun sürpriz sakatlığı ile şok yaşadı.



Cumartesi günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampta yer alan Demokratik Kongolu futbolcu, sol dizindeki ağrılardan şikayetçi oldu. Doktorların kontrolü sonrası kendisini denemeye alan 28 yaşındaki oyuncunun ağrılarının Nef Stadı'na hareket edilecek zamana kadar geçmesi beklendi.



UMUT MERAŞ: "BENİ DEĞİŞTİRİN!"



Ancak Masuaku'nun durumunda bir değişiklik olmadı ve 21 kişilik kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda sakatlanan bir diğer futbolcu ise Valentin Rosier oldu… Fransız yıldız, sağ baldırındaki problem nedeniyle 40. dakikada yerini Tayfur'a bırakmak zorunda kaldı.



Umut Meraş da attığı depar sonrası devam edemedi ve 70'te oyundan alındı. Böylece Beşiktaş üç bekini sakatlığa kurban vermiş oldu.



Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez maç kadrosuna girdi. Kanadalı yıldız, yedek soyunurken teknik direktör Şenol Güneş Dele Alli'yi kesti.





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