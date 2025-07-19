Beşiktaş'ın ayrılık listesi!

Yeni sezon hazırlık kampını Avusturya'da tamamlayan Beşiktaş, takımdan gönderilecek oyuncuların listesini belirledi.
Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen Avusturya kampının son karşılaşması olan Petrzalka maçı, kadro planlaması açısından belirleyici oldu.
SEKİZ OYUNCU İÇİN AYRILIK RAPORU
Mücadelenin ilk yarısında sahada etkisiz kalan Emrecan Uzunhan, Elan Ricardo, Tayyip Talha, Emrecan Terzi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Hadziahmetovic, Zaynutdinov ve Onana'nın da kadro dışı kalması gündemde.
AL MUSRATI AYRILIĞA YAKIN
Kamp süresince Al Musrati'nin hem antrenmanlarda hem de maçlarda sergilediği düşük konsantrasyon, oyuncunun takımdan ayrılığına yakın olduğuna dair sinyaller verdi.
İKİSİNDEN BİRİ KİRALIK GİDECEK
Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç forvetlerden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ikilisinden birini kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen Avusturya kampının son karşılaşması olan Petrzalka maçı, kadro planlaması açısından belirleyici oldu.
SEKİZ OYUNCU İÇİN AYRILIK RAPORU
Mücadelenin ilk yarısında sahada etkisiz kalan Emrecan Uzunhan, Elan Ricardo, Tayyip Talha, Emrecan Terzi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Hadziahmetovic, Zaynutdinov ve Onana'nın da kadro dışı kalması gündemde.
AL MUSRATI AYRILIĞA YAKIN
Kamp süresince Al Musrati'nin hem antrenmanlarda hem de maçlarda sergilediği düşük konsantrasyon, oyuncunun takımdan ayrılığına yakın olduğuna dair sinyaller verdi.
İKİSİNDEN BİRİ KİRALIK GİDECEK
Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç forvetlerden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ikilisinden birini kiralık olarak göndermeyi planlıyor.