Beşiktaş'ın Anguissa ısrarı: Üçüncü teklif yolda!

Beşiktaş, Napoli'nin yıldız orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcu için bugüne kadar iki teklif yaptı. İlk olarak 10 milyon Euro öneren Beşiktaş, daha sonra teklifini 14+4 milyon Euro'ya çıkardı ancak her iki teklif de Napoli tarafından reddedildi.
İtalyan temsilcisi, 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu için 20 milyon Euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş ise transferden vazgeçmiş değil. Yönetim, Anguissa için üçüncü kez Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in de kadrosunda görmeyi çok istediği Anguissa, geçen sezon Serie A'da 35 maçta 6 gol ve 5 asist ile oynadı.
Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcu için bugüne kadar iki teklif yaptı. İlk olarak 10 milyon Euro öneren Beşiktaş, daha sonra teklifini 14+4 milyon Euro'ya çıkardı ancak her iki teklif de Napoli tarafından reddedildi.
İtalyan temsilcisi, 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu için 20 milyon Euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş ise transferden vazgeçmiş değil. Yönetim, Anguissa için üçüncü kez Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in de kadrosunda görmeyi çok istediği Anguissa, geçen sezon Serie A'da 35 maçta 6 gol ve 5 asist ile oynadı.
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