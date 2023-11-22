'ın 21 yaşındaki golcüiçin kulübü Pile anlaştığı iddia edildi. İşte transfer gelişmesiyle ilgili tüm detaylar...Kartal'da seçim, 26 Kasım Pazar günü yapılacak. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde siyah-beyazlıların başkanı 3 Aralık Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın seçilecek. Seçime sayılı günler kala başkan adayları vaatlerini açıklamayı sürdürüyor.Adaylardan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde Fransız devi PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşerek işbirliği anlaşması yaptıklarını açıklamıştı.Arat,diyerek işbirliğini duyurmuştu.Bu gelişme üzerinegündeme geldi.Fransız medyasında yer alan haberde,bildirildi.Haberde, Paris Saint-Germain'in ocak ayında orta saha ve sol bek takviyesi yapacağı ve bazı futbolcularla da yol ayrımına gideceği aktarıldı.Takımdanbelirtildi.Beşiktaş ile PSG arasında yapılan transfer anlaşmasında ismi açıklanmayan futbolcunun Hugo Ekitike olduğu iddia edildi.Fransız ekibi, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki santraforun bonservisini yaz transfer döneminde 28.5 milyon euro karşılığında Reims'ten almıştı.2022-2023 sezonunda PSG formasıyla 14'ü ilk 11 olmak üzere 32 maçta görev alan Ekitike, 4 gol ve 4 asistlik katkı vermişti.Bu sezon ise yalnızca 1 kez sahaya çıkan Fransız yıldız, ligde oynanan Lorient maçının 81. dakikasında oyuna dahil oldu.Hugo Ekitike'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.