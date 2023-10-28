29 Ekim

Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Büyükçekmece'yi 86-70 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 15:40
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 86-70 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 3. kez kazandı. Büyükçekmece Basketbol ise 3. yenilgisini yaşadı.,

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Umut Özgün Ergün

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 28, Ray 17, Upson 5, Leon Harun Apaydın, Yesukan Onar 7, Gani Erdi Gülaslan 6, Can Kurt, Emircan Koşut 5, Ata Kahraman 2, Murat Erensoy

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 20, Needham 16, Berkan Durmaz 6, Mitchell 10, Delgado 9, Hammonds, Berk İbrahim Uğurlu 14, Yiğit Arslan 6, Kerem Kuthan Konan 4, Samet Yiğitoğlu 1

1. Periyot: 10-25

Devre: 34-43

3. Periyot: 55-66

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery