Beşiktaş, derbide fırsatı kaçırdı!

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'la Rams Park'ta 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmada elde ettiği avantajı değerlendiremedi.



Derbiye hızlı başlayan Beşiktaş, 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti. 34. dakikada Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle Galatasaray 10 kişi kaldı. İlk yarıda organize ve kararlı bir oyun sergileyen Beşiktaş, rakibine isabetli şut fırsatı tanımadı. Galatasaray bu sezon ligde ilk kez geriye düştü ve 20 maç sonra bir devreyi isabetli şut atamadan tamamladı.



Ancak ikinci yarıda tablo değişti. 10 kişi kalan Galatasaray ön alan presiyle oyunu dengeledi. Beşiktaş ise bu baskıya karşılık vermekte zorlandı. Ndidi'nin hatasında İlkay Gündoğan sahneye çıktı ve skoru 1-1 yaptı. Kalan bölümde Beşiktaş, yalnızca Rafa Silva ile bir net fırsat yakaladı ancak galibiyet golünü bulamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş bir maçı eksik olmasına rağmen 13 puanda kaldı. Derbiyi kazanması halinde siyah-beyazlılar 15 puana ulaşacak, Galatasaray ile farkı 6'ya indirecek ve Rams Park'taki 28 maçlık yenilmezlik serisine de son verecekti.