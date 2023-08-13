Beşiktaş-Chamberlain: Son durum

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş için salı günü İstanbul'a gelen Alex-Oxlade Chamberlain, 2-3 boyunca detaylı sağlık kontrolünden geçti. İngiliz futbolcu için sakatlık riskine göre transfer tamamlanacak.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş-Chamberlain: Son durum
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13 Ağustos 2023 14:13
Beşiktaş için salı günü İstanbul'a gelen Alex-Oxlade Chamberlain'de son durum ortaya çıktı.

İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı kulüp için 2-3 gün boyunca detaylı bir sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş, Chamberlain'in sakatlık riskinin yüksek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. 29 yaşındaki futbolcu için sakatlık riski yüksek çıkmazsa 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

ALEX-OXLADE CHAMBERLAIN KİMDİR?

Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi.



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