Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain hakkında kararını verdi.
SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz orta sahanın sözleşmesi fesih edildi. Oyuncuya 1.5 milyon Euro fesih bedeli ödenecek.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplamda 50 resmi maça çıktı. Chamberlain, bu maçlarda 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.
SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz orta sahanın sözleşmesi fesih edildi. Oyuncuya 1.5 milyon Euro fesih bedeli ödenecek.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplamda 50 resmi maça çıktı. Chamberlain, bu maçlarda 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.