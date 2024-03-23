Beşiktaş, Buducnost'u 5 golle mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında ağırladığı Buducnost'u 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Buducnost'u 5 golle mağlup etti
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23 Mart 2024 17:43
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Karadağ ekibi Buducnost ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı Siyah-beyazlılar 5-1 kazandı. 

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gedson Fernandes, 37. dakikada Umut Meraş, 42. dakikada Rahic Ghezzal, 58. dakikada Vincent Aboubakar ve 61. dakikada Joe Worrall'dan geldi. 

Konuk ekip Buducnost'un tek golü 69. dakikada Ivanovic'ten geldi. 

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK 

Beşiktaş'ta henüz maçın başında sakatlanan genç futbolcu Emrecan Terzi, karşılaşmanın 12. dakikasında yerini Umut Meraş'a bıraktı. 

DİĞER MAÇ KARAGÜMRÜK İLE 

Siyah-beyazlı ekip, bir sonraki hazırlık karşılaşmasında 28 Mart Perşembe günü kendi tesislerinde Fatih Karagümrük ike karşı karşıya gelecek.
 

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