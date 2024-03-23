Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Karadağ ekibi Buducnost ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı Siyah-beyazlılar 5-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gedson Fernandes, 37. dakikada Umut Meraş, 42. dakikada Rahic Ghezzal, 58. dakikada Vincent Aboubakar ve 61. dakikada Joe Worrall'dan geldi.
Konuk ekip Buducnost'un tek golü 69. dakikada Ivanovic'ten geldi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Beşiktaş'ta henüz maçın başında sakatlanan genç futbolcu Emrecan Terzi, karşılaşmanın 12. dakikasında yerini Umut Meraş'a bıraktı.
DİĞER MAÇ KARAGÜMRÜK İLE
Siyah-beyazlı ekip, bir sonraki hazırlık karşılaşmasında 28 Mart Perşembe günü kendi tesislerinde Fatih Karagümrük ike karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gedson Fernandes, 37. dakikada Umut Meraş, 42. dakikada Rahic Ghezzal, 58. dakikada Vincent Aboubakar ve 61. dakikada Joe Worrall'dan geldi.
Konuk ekip Buducnost'un tek golü 69. dakikada Ivanovic'ten geldi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Beşiktaş'ta henüz maçın başında sakatlanan genç futbolcu Emrecan Terzi, karşılaşmanın 12. dakikasında yerini Umut Meraş'a bıraktı.
DİĞER MAÇ KARAGÜMRÜK İLE
Siyah-beyazlı ekip, bir sonraki hazırlık karşılaşmasında 28 Mart Perşembe günü kendi tesislerinde Fatih Karagümrük ike karşı karşıya gelecek.
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