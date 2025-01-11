Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş, evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile kaydetti.
Bodrum FK'nin tek golünü ise 90+4'te George Puscas kaydetti.
HASRETİ BİTİRDİ
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş galibiyet hasretine son verirken puanını da 30'a yükseltmiş oldu.
Öte yandan galibiyet hasreti 3 maça yükselen Bodrum FK ise 15 puanla küme düşme hattında kalmaya devam etti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk ederken, Bodrum FK deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ernest Muçi, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik sorumlu Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu olmak üzere 2 değişikliğe gitti.
Serdar Topraktepe, Sivas'ta ilk 11'de tercih ettiği oyunculardan Semih'i yedeğe çekerken, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
Topraktepe, bu futbolcuların yerine Onur Bulut ve Immobile'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
MAÇA İLGİ AZ
Siyah-beyazlı takımın Sipay Bodrum FK ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı.
Ligde oynadığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, müsabakaya ilgi göstermedi.
GEDSON DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.
İkili mücadelede kafasına aldığı darbe sonrası sağlık ekiplerini isteyen Gedson, sağlık ekiplerinin kontrolünde oyun alanını terk etti.
Beşiktaş'ta Gedson'un yerine Al-Musrati oyuna dahil oldu.
Oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in beyin sarsıntısı geçirdiği saptandı.
BODRUM PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş - Bodrum FK maçının 29. dakikasında Bodrum FK penaltı bekledi.
Kullanılan köşe vuruşunda Ciro Immobile topu uzaklaştırırken ikili mücadeleye girdiği Seferi yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı.
Immobile'nin Seferi'nin bacağına müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulunan Bodrum FK'li oyuncular, Türkmen'in VAR ile görüştüğünü söylemesi sonrası bekleyişe geçti.
Daha sonra VAR'dan inceleme uyarısı gelmeyince oyun kaldığı yerden devam etti.
BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU
Maçın 32. dakikasında Beşiktaş, 1-0 öne geçti. Rafa Silva sağ kanattan çizgiye inip kale ağzına ortasını yaptı, Cher Ndour düzgün bir kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi. Ndour, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmış oldu.
IMMOBILE FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 40. dakikasında Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Zaynutdinov'un dikine pasıyla sağ kanatta büyük boşluk bulan Onur Bulut, çizgiye indi ve kale ağzına yerden bir pas verdi, Ciro Immobile boş ağlara topu gönderdi.
Beşiktaş - Bodrum FK maçında Bodrum FK lehine penaltı inceleme uyarısı yapıldı, pozisyonu inceleyen hakem 'devam' kararı verdi.
Maçın 63. dakikasında Felix Uduokhai ile mücadeleye giren Taylan Antalyalı ceza alanında yerde kaldı.
Pozisyonun ardından 65. dakikada VAR tarafından yapılan inceleme uyarısı sonrası oyunu durduran hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu incelemek için VAR'a gitti.
İncelemede bulunan Türkmen, penaltı olmadığına hükmetti ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Bodrum FK'li oyuncular, pozisyonun ardından hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulundu.
BODRUM UMUTLANDI
Maçın 90+4. dakikasında Bodrum FK durumu 2-1'e getirdi. Sol kanattan çizgiye inen Fredy'nin ortasında Puscas yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile durumu 2-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikadaki Bodrum FK atağında Mohammed'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere çeldi.
32. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Muçi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında son çizgiye yakın noktada topla buluşan Rafa Silva'nın kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Ndour, boş pozisyonda kafayla ağlara gönderdi.
40. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Zaynutdinov'un savunma arkasına attığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un son çizgiden altıpas içine çıkardığı topu, Immobile kayarak yaptığı vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0
45+2. dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Cenk Şen'in sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte kafalardan seken top kaleye yönelirken Mert Günok uçarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında altıpas içine çevrilen topu Mert, bu kez yumruklayarak uzaklaştırdı.
62. dakikada Bodrum FK, gole yaklaştı. Ceza sahasının sol çaprazdaki Seferi'nin pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmada Uduokhai'ye rağmen ayağının ucuyla yaptığı vuruşta, uzanarak meşin yuvarlağa müdahale eden Mert Günok gole izin vermedi.
81. dakikada savunma arkasına atılan pasta son çizgide topu kontrol eden Rashica, ceza sahasının sağ çaprazındaki Immobile'yi gördü. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Diogo Sousa üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
84. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı uzanarak ceza sahasının dışına çeldi.
86. dakikada kazanılan serbest vuruşta Fredy'nin şutunda, top önce baraja daha sonra üst direğe çarparak kornere çıktı.
90+4. dakikada Bodrum FK farkı bire indirdi. Ceza sahası sol çizgisine yakın noktada topla buluşan Fredy'nin altıpasa yaptığı ortada, boş pozisyondaki Puscas kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
90+11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Dimitrov'un ortasında ön direkte Puscas'ın yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
90+13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte topun başına gelen Salih Uçan'ın sağ ayağıyla yaptığı falsolu vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Olguncan, Bilal Gölen
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 25 Al-Musrati), Rafa Silva (Dk. 89 Salih Uçan), Joao Mario (Dk. 70 Semih Kılıçsoy), Muçi (Dk. 61 Rashica), Immobile (Dk. 89 Mustafa Hekimoğlu)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka (Dk. 68 Üzeyir Ergün), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Dimitrov), Mohammed (Dk. 77 Puscas), Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 67 Brazao), Fredy, Ege Bilsel, Seferi (Dk. 77 Celal Dumanlı)
Goller: Dk. 32 Ndour, Dk. 40 Immobile (Beşiktaş), Dk. 90+4 Puskas (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 85 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 90+7 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile kaydetti.
Bodrum FK'nin tek golünü ise 90+4'te George Puscas kaydetti.
HASRETİ BİTİRDİ
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş galibiyet hasretine son verirken puanını da 30'a yükseltmiş oldu.
Öte yandan galibiyet hasreti 3 maça yükselen Bodrum FK ise 15 puanla küme düşme hattında kalmaya devam etti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk ederken, Bodrum FK deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ernest Muçi, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik sorumlu Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu olmak üzere 2 değişikliğe gitti.
Serdar Topraktepe, Sivas'ta ilk 11'de tercih ettiği oyunculardan Semih'i yedeğe çekerken, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
Topraktepe, bu futbolcuların yerine Onur Bulut ve Immobile'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
MAÇA İLGİ AZ
Siyah-beyazlı takımın Sipay Bodrum FK ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı.
Ligde oynadığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, müsabakaya ilgi göstermedi.
GEDSON DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.
İkili mücadelede kafasına aldığı darbe sonrası sağlık ekiplerini isteyen Gedson, sağlık ekiplerinin kontrolünde oyun alanını terk etti.
Beşiktaş'ta Gedson'un yerine Al-Musrati oyuna dahil oldu.
Oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in beyin sarsıntısı geçirdiği saptandı.
BODRUM PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş - Bodrum FK maçının 29. dakikasında Bodrum FK penaltı bekledi.
Kullanılan köşe vuruşunda Ciro Immobile topu uzaklaştırırken ikili mücadeleye girdiği Seferi yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı.
Immobile'nin Seferi'nin bacağına müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulunan Bodrum FK'li oyuncular, Türkmen'in VAR ile görüştüğünü söylemesi sonrası bekleyişe geçti.
Daha sonra VAR'dan inceleme uyarısı gelmeyince oyun kaldığı yerden devam etti.
BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU
Maçın 32. dakikasında Beşiktaş, 1-0 öne geçti. Rafa Silva sağ kanattan çizgiye inip kale ağzına ortasını yaptı, Cher Ndour düzgün bir kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi. Ndour, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmış oldu.
IMMOBILE FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 40. dakikasında Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Zaynutdinov'un dikine pasıyla sağ kanatta büyük boşluk bulan Onur Bulut, çizgiye indi ve kale ağzına yerden bir pas verdi, Ciro Immobile boş ağlara topu gönderdi.
VAR UYARDI, HAKEM KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Beşiktaşlı taraftardan Cher Ndour'un golüne özel dans.pic.twitter.com/4Nxn3EdZYh
— Sporxtv (@sporxtv) January 11, 2025
Beşiktaş - Bodrum FK maçında Bodrum FK lehine penaltı inceleme uyarısı yapıldı, pozisyonu inceleyen hakem 'devam' kararı verdi.
Maçın 63. dakikasında Felix Uduokhai ile mücadeleye giren Taylan Antalyalı ceza alanında yerde kaldı.
Pozisyonun ardından 65. dakikada VAR tarafından yapılan inceleme uyarısı sonrası oyunu durduran hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu incelemek için VAR'a gitti.
İncelemede bulunan Türkmen, penaltı olmadığına hükmetti ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Bodrum FK'li oyuncular, pozisyonun ardından hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulundu.
BODRUM UMUTLANDI
Maçın 90+4. dakikasında Bodrum FK durumu 2-1'e getirdi. Sol kanattan çizgiye inen Fredy'nin ortasında Puscas yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile durumu 2-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikadaki Bodrum FK atağında Mohammed'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere çeldi.
32. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Muçi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında son çizgiye yakın noktada topla buluşan Rafa Silva'nın kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Ndour, boş pozisyonda kafayla ağlara gönderdi.
40. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Zaynutdinov'un savunma arkasına attığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un son çizgiden altıpas içine çıkardığı topu, Immobile kayarak yaptığı vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0
45+2. dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Cenk Şen'in sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte kafalardan seken top kaleye yönelirken Mert Günok uçarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında altıpas içine çevrilen topu Mert, bu kez yumruklayarak uzaklaştırdı.
62. dakikada Bodrum FK, gole yaklaştı. Ceza sahasının sol çaprazdaki Seferi'nin pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmada Uduokhai'ye rağmen ayağının ucuyla yaptığı vuruşta, uzanarak meşin yuvarlağa müdahale eden Mert Günok gole izin vermedi.
81. dakikada savunma arkasına atılan pasta son çizgide topu kontrol eden Rashica, ceza sahasının sağ çaprazındaki Immobile'yi gördü. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Diogo Sousa üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
84. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı uzanarak ceza sahasının dışına çeldi.
86. dakikada kazanılan serbest vuruşta Fredy'nin şutunda, top önce baraja daha sonra üst direğe çarparak kornere çıktı.
90+4. dakikada Bodrum FK farkı bire indirdi. Ceza sahası sol çizgisine yakın noktada topla buluşan Fredy'nin altıpasa yaptığı ortada, boş pozisyondaki Puscas kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
90+11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Dimitrov'un ortasında ön direkte Puscas'ın yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
90+13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte topun başına gelen Salih Uçan'ın sağ ayağıyla yaptığı falsolu vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Olguncan, Bilal Gölen
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 25 Al-Musrati), Rafa Silva (Dk. 89 Salih Uçan), Joao Mario (Dk. 70 Semih Kılıçsoy), Muçi (Dk. 61 Rashica), Immobile (Dk. 89 Mustafa Hekimoğlu)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka (Dk. 68 Üzeyir Ergün), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Dimitrov), Mohammed (Dk. 77 Puscas), Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 67 Brazao), Fredy, Ege Bilsel, Seferi (Dk. 77 Celal Dumanlı)
Goller: Dk. 32 Ndour, Dk. 40 Immobile (Beşiktaş), Dk. 90+4 Puskas (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 85 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 90+7 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)