Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan'ın Kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş, transferin son gününde Eskişehirspor'dan ayrılan 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'ı resmen kadrosuna kattı.Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcuyu kadrosuna katmasının ardından lisans işlemlerini de tamamladı.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce Beşiktaş'la ilgili konuşan Bilal Ceylan "Tabii ki büyük bir hoca. Beşiktaş'ta neler yaptığını görüyoruz. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. Elinden geleni bana verecektir. Sergen Yalçın ile çalışacak olmak çok heyecanlandırıyor." demişti.Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de oynayan Bilal Ceylan, sağ bekte beğendiği isimlerle ilgili, "Dani Alves var. Bir de Gökhan Ağabey'i (Gönül) izliyorum. Küçükken hep onları izlerdim. İkisini idol olarak görüyorum kendime, yakın buluyorum." ifadelerini kullanmıştı.