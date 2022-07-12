Beşiktaş berabere kaldı, Serdar Saatçi kapı tekmeledi

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.



İlk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sahaya; Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Salih, Gedson, Umut, Emirhan Delibaş, Boyd ve Cenk ilk 11'i ile çıktı.



Mücadelenin ilk yarısında iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 gitti.



SERDAR KAPILARI TEKMELEDİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ikinci yarıda Kenan Karaman, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Kevin N'Koudou gibi isimleri sahaya sürdü.



Karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, 82. dakikada kenara geldi. Bu olaya çok sinirlenen genç futbolcu, direkt soyunma odasına gitti. Serdar, giderken, soyunma odasının kapına tekme attı. Ismael ise 19 yaşındaki futbolcuya, "Böyle temposuz oynayacaksan, hiç oynama çıkabilirsin." sözleriyle tepki gösterdi.



Karşılaşmada ikinci yarıda da gol olmadı ve Beşiktaş ikinci hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.









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