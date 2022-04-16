Beşiktaş, "Baba Hakkı"yı andı

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, ölümünün 33. yılında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, 'Baba Hakkı'yı andı
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16 Nisan 2022 16:37
Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Divan Kurulu üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



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