Beşiktaş Ayos deplasmanda rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Öznur Tosun
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Loda, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, (Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Valeriia, Firdevs Kiremitçi)
Beşiktaş Ayos: Brakocevic, Çağla Akın, Demidova, Salas, İdil Naz Başcan, Maglio, (Gizem Güresen, Ecem Aknam, Bengisu Aygün)
Setler: 26-28, 23-25, 17-25
Süre: 95 dakika (35, 33, 27)
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Öznur Tosun
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Loda, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, (Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Valeriia, Firdevs Kiremitçi)
Beşiktaş Ayos: Brakocevic, Çağla Akın, Demidova, Salas, İdil Naz Başcan, Maglio, (Gizem Güresen, Ecem Aknam, Bengisu Aygün)
Setler: 26-28, 23-25, 17-25
Süre: 95 dakika (35, 33, 27)