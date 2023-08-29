Beşiktaş'a Tayfur Bingöl için müjdeli haber!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını giyen ve performansıyla alkış alan Tayfur Bingöl, 1 yıllık kiralık döneminin ardından yeniden Alanyaspor'un yolunu tuttu. Kartal'a, Akdeniz temsilcisinden olumlu bir mesaj geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Tayfur Bingöl için müjdeli haber!
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29 Ağustos 2023 08:43
üper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Corendon Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Tayfur Bingöl'ün geleceği hakkında konuştu.

Erdoğan, "Tayfur Bingöl önemli bir oyuncumuz. Beşiktaş'ta katkı sağladı. Beşiktaş'ın istediğini biliyoruz. İster istemez Tayfur'un da kafası karıştı. Oyuncunun önünü kapatmak istemedik. Kafa olarak rahat olmalı. Umarım durum netleşir. Şu an bitmiş bir şey yok" dedi.

Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor'un 30 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri devam ediyor.

 

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