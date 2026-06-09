Beşiktaş'a İtalya'dan kanat: Fares Ghedjemis

Beşiktaş'ta transfer için gündeme gelen son isim Frosinone'den Fares Ghedjemis oldu.

calendar 09 Haziran 2026 08:50 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 08:51
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'a İtalya'dan kanat: Fares Ghedjemis
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Teknik direktör koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

OYUNCU ARAYIŞI SÜRÜYOR

Siyah beyazlılar, yaz kampına kadar kaleci, sol bek ve kanat hamlelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlk etapta bu üç bölgeye takviye planlayan siyah beyazlılarda Sportif Direktör Önder Özen ile ekibinin oyuncu arayışları sürüyor.

GÜNDEME GELEN SON İSİM

Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden birisi de bu sezon İtalya Serie A'ya yükselen Frosinone'nin Cezayirli kanat oyuncusu Fares Ghedjemis oldu.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Şampiyonlukta büyük katkısı olan 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 37 maçta 15 gol atarken 3 de asist üretti.

ALTERNATİFLER ARASINDA

1,83 metre boyundaki futbolcunun Frosinone ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi var. Piyasa değeri 7,5 milyon avro olarak gösterilen genç oyuncu alternatifler arasında şimdiden yeri aldı.

Fares Ghedjemis, Dünya Kupası'nda da Cezayir Milli Takımı ile boy gösterecek. Italiano onay verirse yönetimin bu transferi en kısa sürede bitireceği belirtildi.

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