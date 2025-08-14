14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-047'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Bernard Mensah, Esteghlal ile anlaşmaya yakın

Bernard Mensah, İran ekibi Esteghlal ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Ganalı futbolcu ile yapılan görüşmelerde sona gelindi; anlaşma sağlanması halinde 2 yıllık kontrat imzalanacak.

calendar 14 Ağustos 2025 15:33
Kulüpsüz olan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, İran'ın köklü kulüplerinden Esteghlal ile sözleşme imzalamaya çok yakın.

Africafoot'un özel haberine göre, taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi.

Kasımpaşa ile de temasta olan Mensah'ın, Esteghlal ile 2 yıllık, opsiyonlu bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Görüşmelerde maaş ve kontrata bağlı bazı garantiler üzerinde durulurken, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması gündemde.

Futbola Gana'da Feyenoord altyapısında başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da Atletico Madrid, Getafe ve Vitoria Guimaraes gibi takımların formasını giydi. Türkiye'de ise Kayserispor ve Beşiktaş'ta da görev alan Mensah, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Riyadh'da forma giydi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 29 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen oyuncunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında.



Esteghlal yönetimi, orta sahadaki yaratıcı eksikliği gidermek için Mensah transferini öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
