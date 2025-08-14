Bernard Mensah, Esteghlal ile anlaşmaya yakın

Kulüpsüz olan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, İran'ın köklü kulüplerinden Esteghlal ile sözleşme imzalamaya çok yakın.



Africafoot'un özel haberine göre, taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi.





Kasımpaşa ile de temasta olan Mensah'ın, Esteghlal ile 2 yıllık, opsiyonlu bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Görüşmelerde maaş ve kontrata bağlı bazı garantiler üzerinde durulurken, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması gündemde.





Futbola Gana'da Feyenoord altyapısında başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da Atletico Madrid, Getafe ve Vitoria Guimaraes gibi takımların formasını giydi. Türkiye'de ise Kayserispor ve Beşiktaş'ta da görev alan Mensah, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Riyadh'da forma giydi.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 29 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen oyuncunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında.

Esteghlal yönetimi, orta sahadaki yaratıcı eksikliği gidermek için Mensah transferini öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.



