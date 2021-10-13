Berat Özdemir: "Ayaklarım adeta yerden kesildi"

İlk kez çağrıldığı A Milli Futbol Takımı'nda Norveç ve Letonya maçlarında formayı sırtına geçiren Berat Özdemir, duygularını "Kelimelerle anlatamayacağım kadar özeldi" sözleriyle dile getirdi.

Haber; Sabah
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Berat Özdemir: 'Ayaklarım adeta yerden kesildi'
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13 Ekim 2021 08:27
Trabzonspor'da sergilediği performansın ardından kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Berat Özdemir, Norveç maçında 70, Letonya maçında ise 90 dakika sahada kaldı.

Hislerini Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'e anlatan 23 yaşındaki ön libero, şu ifadeleri kullandı:

"Milli forma benim hayalimdi. Çağrıldığımı duyduğum anda ayaklarım adeta yerden kesildi. Bu anlatılamayacak ve yaşanması gereken anlardan birisiydi. Formayı giymek ise paha biçilmez bir duygu. Kelimeler ile anlatamayacağım kadar özel bir andı. Bundan sonrası için hem Trabzonspor'da hem de A Milli Takım'da formamı korumak ve daha iyisini yapmak için üzerimde çok daha büyük bir sorumluluk var. Bunun bilincinde olarak mücadelemi vereceğim."


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