Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması!

Benfica, Portekiz Ligi'nin 4. haftasında Estrela da Amadora'yı deplasmanda mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu ve Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.



KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI



Galatasaray'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu'nun neden oynamadığı yönündeki soruya ise Bruno Lage, "Bu tamamen teknik bir tercihti. Andreas iyi oynuyordu, hıza ihtiyacımız vardı, Prestianni'yi tercih ettik. Aktürkoğlu çok mutlu, yeni numarasını seçti ve sezona iyi başladı. Sıradaki maçlarda oynayacak" cevabını verdi.

Lage, Jose Mourinho ile ilgili soruya ise kısa bir yanıt vererek, "dedi. [A Bola]