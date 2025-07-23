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Benfica'dan Dusan Tadic hamlesi!

Benfica, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic ile görüşmelere başladı.

calendar 23 Temmuz 2025 18:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Benfica'dan Dusan Tadic hamlesi!
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir takıma imza atmayan Dusan Tadic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

BENFICA HAREKETE GEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Benfica, Sırp yıldızla görüşmelere başladı.


MARIO BRANCO'DAN TELEFON

Fenerbahçe'den ayrılan ve Benfica'da göreve başlayan Mario Branco, Tadic ile görüştü. Tadic'in fikrini öğrenmek isteyen Branco, 36 yaşındaki yıldızı Benfica'ya davet etti.

YILLIK MAAŞI ENGEL

Tadic de Benfica'da forma giymeye sıcak bakarken, transfere deneyimli futbolcunun yüksek yıllık kazancı engel oldu. Benfica ve Tadic arasında imza için görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.

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