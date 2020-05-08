Belhanda: "İki aydır evdeyim, bir yere gitmedim"

Galatasaray'da tartışılan isimlerden olan Younes Belhanda bu kez Twitter'da gündem oldu

Belhanda: 'İki aydır evdeyim, bir yere gitmedim'
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08 Mayıs 2020 09:03
Geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı taraftarın kafasında soru işaretlerini gideremeyen Younes Belhanda kontratının son sezonuna girmeye hazırlanırken tepkileri de artık gülerek karşılıyor.

Sezon ortasında taraftar ile tartışan ve küfür ederek tepkilerin artmasına neden olan Faslı oyuncu twitterda bu kez gündemdeydi.

Bir taraftarın kendisine yazdığı "Seni sevmiyoruz, ayrıl artık, bizi yalnız bırak" mesajına Belhanda, "2 aydır evdeyim, bir yere gitmedim. Bu size bir şey hatırlatır" diyerek ayrılma planı olmadığı yanıtını verdi. Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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