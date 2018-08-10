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Belçika'ya transfer için Ochua'yı bekliyor

Bonservisi Altınordu'da olan kaleci Erce Kardeşler, Standard Liege'e transfer olabilmek için Guillermo Ochoa'yı Napoli'ye gitmesini bekliyor.

Belçika'ya transfer için Ochua'yı bekliyor
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10 Ağustos 2018 11:33
Standard Liege, Meksikalı kalecisi Guillermo Ochoa'yı Napoli'ye satması halinde Altınordu forması giyen Erce Kardeşler'i kadrosuna katacak.

Türk futboluna tam 4 yıldız kazandıran Altınordu'da son gözde isim kaleci Erce Kardeşler olmuş ve Belçika ekibi Standart Liege 24 yaşındaki eldiven için İzmir ekibinin kapısını çalmıştı. Taraflar, transfer konusunda anlaşma sağlamıştı ancak Belçika ekibinin Meksikalı file bekçisi Guillermo Ochoa ile yollarını ayırmaması sonrasında görüşmeler askıya alındı.

Liege, Ochoa'yı gönderirse, Erce'nin transferini açıklayacak.

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