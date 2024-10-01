Belçika'da Fenerbahçe yorumu: 'Kırılma oldu'

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, ligde karşılaştığı Kortrijk'i 3-0 mağlup etti ve galibiyet hasretine son verdi.
Belçikalı gazeteci Kevin Sauvage, Union Saint-Gilloise'nin galibiyetini değerlendirirken, Fenerbahçe maçının Belçika ekibi için bir kırılma maçı olduğunu söyledi.
"FENERBAHÇE MAÇI KIRILMA OLDU"
Sauvage, "Fenerbahçe maçında kırılan bir cam tavan var. Union Saint-Gilloise o maçta kaybetti ama sonuçta oyun cesaret vericiydi. Kortrijk'in en iyi gününde olduğunu belirtmekte fayda var. Şanslar buldular ama bir süre sonra işin oyun planlarına sadık kalan Union'a geleceğini biliyorduk. Bu galibiyetin gelecekte meyvelerini verip vermeyeceğini göreceğiz ama Union Saint-Gilloise'nin sakinleşmesi için gereken maç buydu." ifadelerini kullandı.
16 AĞUSTOS'TAN BU YANA İLK GALİBİYET
Belçika temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
Union Saint-Gilloise, Kortrijk galibiyetiyle birlikte ligde 16 Ağustos'tan bu yana ilk kez maç kazandı.
Belçikalı gazeteci Kevin Sauvage, Union Saint-Gilloise'nin galibiyetini değerlendirirken, Fenerbahçe maçının Belçika ekibi için bir kırılma maçı olduğunu söyledi.
"FENERBAHÇE MAÇI KIRILMA OLDU"
Sauvage, "Fenerbahçe maçında kırılan bir cam tavan var. Union Saint-Gilloise o maçta kaybetti ama sonuçta oyun cesaret vericiydi. Kortrijk'in en iyi gününde olduğunu belirtmekte fayda var. Şanslar buldular ama bir süre sonra işin oyun planlarına sadık kalan Union'a geleceğini biliyorduk. Bu galibiyetin gelecekte meyvelerini verip vermeyeceğini göreceğiz ama Union Saint-Gilloise'nin sakinleşmesi için gereken maç buydu." ifadelerini kullandı.
16 AĞUSTOS'TAN BU YANA İLK GALİBİYET
Belçika temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
Union Saint-Gilloise, Kortrijk galibiyetiyle birlikte ligde 16 Ağustos'tan bu yana ilk kez maç kazandı.