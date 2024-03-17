Bekir İrtegün: ''İnsanın çok zoruna gidiyor''

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, 1-0 kaybedilen Erzurumspor maçının ardından konuştu.



Bekir İrtegün, Erzurum'un zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Erzurum, son 9 maçta 1 gol yemiş, çok katı savunmayla oynayan, ileriye direkt, özellikle Eren'i çok iyi kullanan bir takıma karşı burada en az 1 puanla dönmeyi istiyorduk. Buna göre de çalıştık, golün, nitekim anlattığımız, çalıştığımız pozisyondan gelmesi çok üzüyor. Çok zoruna gidiyor insanın. Böyle önemli bir haftada ama yapacak bir şey yok. Erzurumspor'da bu çıkışından dolayı tebrik ederim, iyi gidiyorlar. Hakan hoca başta olmak üzere oyuncu arkadaşları camiayı tebrik ederim, başarılar dilerim."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU