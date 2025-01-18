BeIN Trio ekibinden Hatayspor - Galatasaray yorumları

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hatayspor - Galatasaray maçının ardından pozisyonları değerlendirdi.



İşte BeIN Trio ekibinin o değerlendirmeleri:



16.⁠ ⁠dakikada Ofsayt gerekçesiyle Galatasaray'ın pozisyonu kesildi. Karar doğru mu?



Bülent Yıldırım: Jakobs'un faulü yok öncesinde. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı doğru. Calvo'nun, sonraki tepkisi sarı kart.



Bahattin Duran: Ofsayt net. Calvo, yardımcı hakeme bu tepkiyi verince mutlaka sarı kart göstermeli.



Deniz Çoban: Ofsayt çok açık, hiç şüphe yok. Calvo beğenmediği kararda el kol yapacak diye bir şey yok.









17.⁠ ⁠dakikada Calvo'nun Osimhen'e yaptığı müdahale faul mü, kart gerekir mi?



Bahattin Duran: Çok net bir faul. Calvo, kontrolsüz şekilde faul yaptı. Net faul ve sarı kart.



Bülent Yıldırım: Kuvvetli bir arkadan darbe. Pozisyon sarı kartla değerlendirilmeliydi.



Deniz Çoban: Burada faul çalmadı.









Kaan'ın gördüğü sarı kart doğru mu?



Bülent Yıldırım: Kart doğru, rakibinin ayağına bastı.



Bahattin Duran: Çok doğru bir kart.



Deniz Çoban: Şüphe olmayan bir sarı kart.











Jakobs'un Rivas'a yaptığı hamle faul mü, kart gerekir mi?



Bülent Yıldırım: Ciddi faullü oyunlarda, etkiyi ve güç transferini düşünürken, kontrolsüz faullerde niyet gerçekleşince çok fazla şeye bakılmaz. Ayağının tamamını, kramponun üstüne yapıştırıp yapıştırmamasının hükmü yok. Gecikmiş müdahale. Bu pozisyon yakalansaydı sarı kart verilmeliydi. O ayağının orada işi yok.



Bahattin Duran: Bu net bir sarı kart.



Deniz Çoban: Hakem için bu pozisyonu çözmek imkansız. Yardım edecek olan yardımcı. Oyuncu kendini yere atmadı diye sonuç değişmez.







Hatayspor'un golü öncesinde Muslera'ya faul yapıldı mı? Osimhen engellendi mi?



Bahattin Duran: Pozisyonda ofsayt yok. Top Cemali'ye gelip de vurduğunda Osimhen yine ofsaytı bozdu. Aboubakar da kaleciyi etkilemedi. Gol nizami.



Bülent Yıldırım: Ofsayt ihtimali yok. Gol temiz.







32.⁠ ⁠dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?



Bülent Yıldırım: Elle oynadı. Dünyanın her yerinde penaltı. Kolu zeminden hiç ayrılmasa hiç problem yok. Yaptığı ekstra hareketin hiçbir açıklaması yok. Penaltı, yüzde yüz VAR müdahalesi gerekirdi. Jan Boterberg ciddi bir yorum hatası yaptı.



Bahattin Duran: Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi gerekliydi. El yerdeyken destek koluna gelse problem yok. El yerde, kalkacak, kalkarken de doğal konumda olabilir el. Onu da kabul ederiz. İki eli de yerdeyken yerden destek alıp bir anda kalkarsın. El yerde, kalktı, ilave hareketi yaptı. Topla oynadıktan sonra tekrar elini aşağı indirdi.



Deniz Çoban: Yüzde yüz penaltı. Kesinlikle VAR müdahalesi gerekli.









34.⁠ ⁠dakikada Calvo'nun Yunus'a faulünde kart gerekir mi?



Bahattin Duran: Tartışmasız sarı kart.



Bülent Yıldırım: Sarı kart. Gecikmiş müdahale. Şiddetle basmasına gerek yok. Çok net, kasıtlı, rakibinin bileğine tabanla bastı.



Deniz Çoban: 34. dakikada Calvo, üç sarı kartı hak etti.











Diack'a gösterilen sarı kart doğru mu?



Bülent Yıldırım: Basma var, sarı kart doğru.



Bahattin Duran: Bu hareketin karşılığı sarı kart.



Deniz Çoban: Doğru sarı kart, şüphe yok.









Cemali Sertel elle oynadı mı?



Bülent Yıldırım: Bence elle oynamadı. Topu göğsüyle aldı. Koluna çarpsa bile o kol göğse yapıştırıldı zaten.



Bahattin Duran: Sağ eline kolla gelmiş olsa bile vücuda yapışık, göğse geldi zaten. Devam kararı doğru.









52.⁠ ⁠dakikada VAR müdahalesi ile verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?



Bahattin Duran: Bu pozisyon penaltı. Bu pozisyondaki VAR müdahalesi yanlış. Sahada hakemin vermesi gereken bir karar. Kontrolsüz basma değil, çok net bir vurma değil, 'low tackle' değil... Penaltının oluş sebebi Cemali. Cemali'nin ayağını uzattığı topa vuramayışı, dizinin Mertens'in dizine teması. Penaltı ama VAR niye müdahale edemezi anlatıyorum. Dizin temasında çok net kanıt olur, o zaman müdahale edilir. Cemali zamanlama hatası yaptı, ayağını uzattı, topa vuramadı, dizi Mertens'in dizine geldi. Ancak, çok net bir kanıt yok benim elimde. Bu VAR protokolünde yazan açık ve bariz bir hata mı? VAR'a müdahale eder mi? Bu soruların cevabı bende hayır. Hakem de iyi yerde değil. Hakem doğru yerde olacak ve sahada penaltı verecek. VAR müdahale yanlış. Sonuç olarak penaltı doğru, sahada verilmeliydi.



Bülent Yıldırım: Dikkatsiz müdahale. Cemali topla oynamadı. Hakemin sahada penaltı vermesine kimse bir şey diyemez. UEFA'nın herhangi bir üst düzey mücadelesinde bu temasa VAR müdahale edemez. VAR müdahalesi yanlış ama karar doğru. VAR protokolünün sınırlarının ötesinde. VAR'ın performansını beğenmedim. Dikkatsiz müdahale, penaltı verildi. Saygı duyuyorum.



Deniz Çoban: Dikkatsiz müdahaleye VAR müdahalesi olur, kanıtlanabilecekse, açık ve netse. Bu dikkatsiz müdahale olduğu için penaltı. İtiraz etmiyoruz. Bunu hakem vermeli. Etkiyi bulup çıkartacak olan maçın hakemi. VAR'ı şuradan tebrik edelim. Çok fazla beklemeden verdi, hızlı olması iyiydi.









Barış Alper yerde kaldı, hakem devam dedi. Penaltı olur mu?



Bülent Yıldırım: Rakibi topla oynamayı başaramadı. İkili mücadele sırasında, ayağı bastığı yer itibarıyla iki krampon buluştu. Kramponlar yan yana geldi. Basma söz konusu değil. Küçük kontaklarda futbol penaltı beklemez. Penaltı kararı doğru.



Bahattin Duran: Hafif bir temas var. Pozisyonun temas etmesi doğru karar.



Deniz Çoban: Barış'ın hareketlerini etkileyecek dikkatsiz hamle yok. Devam kararı doğru.











