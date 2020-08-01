Beasley sevenlerini korkuttu, "intihara meyilli" olduğunu yalanladı

Eski NBA oyuncusu Michael Beasley'nin intiharla ilgili endişe verici Instagram hikayesi, sevenlerini korkuttu.Endişeli hayranlar, Instagram hesabındaki rahatsız edici bir hikayenin ardından Beasley için endişelerini ifade etmeye başladılar.31 yaşındaki Beasley, Amerikalı rapçi YNW Melly'in "Suicidal" isimli şarkısını paylaştı. Daha da rahatsız edici olan durum,ifadesinin vurgulanmasıydı.Geçmişteki mental sorunları göz önüne alındığında, Twitter kullanıcıları Beasley'yi kontrol edip iyiliği için dua ettiler.Öte yandan Beasley, şarkı seçiminin ardında herhangi bir anlam olmadığını belirtti. 31 yaşındaki eski oyuncu, sadece şarkıyı sevdiğini ve bunun kötü zamanlanmış bir ekran görüntüsü vakası olduğunu iddia etti:Beasley, 2008'den 2019'a kadar sekiz NBA takımında oynamış ve birkaç kez Çin'de de forma giymişti. 609 maçta 12.4 sayı, 4.7 ribaund ve 1.3 asist kariyer ortalamaları bulunuyor.